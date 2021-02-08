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Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне

Комментариев: 3
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова продемонстрировала постройневшее тело в обтягивающем наряде.
Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
instagram.com/annasedokova

Известная исполнительница, ведущая и дизайнер одежды, Анна Седокова, которая в 2002-2004-х годах была одной из солисток популярной группы “ВИА Гра“, похвасталась перед поклонниками заметно похудевшей фигурой.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя певица обнародовала несколько фотографий, где она соблазнительно позировала в обтягивающем наряде. Седокова засветила новые формы в леопардовом комбинезоне. Свой образ знаменитость дополнила босоножками на шпильке, макияжем и длинной косой.

Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
instagram.com/annasedokova

Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне
instagram.com/annasedokova

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.02.2021, 11:19
Оценка:  0
гость
Походу сильно много садо-мазо занимается, прищепками половые губы оттянула, так что с трусов выпадают.
гость  (аноним)  08.02.2021, 11:16
Оценка:  0
гость
Зона декольте и обвислые сиськи, как у 55летней.
гость  (аноним)  08.02.2021, 11:06
Оценка:  0
гость
Губища то, селиконовые.
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