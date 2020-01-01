"Хочу забыть и пересмотреть снова": Анна Седокова назвала ТОП-3 любимых сериалов

Певица Анна Седокова назвала три сериала, после просмотра которых ей хочется стереть себе память.

Известная певица, ведущая, дизайнер одежды Анна Седокова, которая в 2002-2004-х годах была участницей группы “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками подборкой любимых сериалов.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница обнародовала список с трех телекартин, которые ей бы хотелось пересматривать снова и снова. В ТОП-3 Седоковой попали только американские сериалы.

“Я хочу их забыть😭😭😭 Хочу забыть и пересмотреть снова)“, - прокомментировала звезда.

Любимые сериалы Анны Седоковой:

1. “Тед Лассо“

Добрый и мотивирующий сериал про Тренера по американскому футболу, который привёл команду университета Уичита к чемпионству во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, и которого нанимают тренировать команду Английской Премьер-лиги ФК “Ричмонд“. Он любит тренировать и больше заботится о людях, чем о победах. Будет полезно и увлекательно посмотреть всем тренерам и менеджерам, а лучше хозяевам профессиональных команд. Удивительно, как тренер Тед, ведя команду к успеху, не употребляет фразу к игрокам “вы все гавно“🤔. Вероятно это не профессионально , ну и KPI такой себе. Очень объединяющий фильм о спорте, вере в людей и красоте человеческой души.

Анна Седокова назвала ТОП-3 любимых сериалов instagram.com/annasedokova

2. “Люцифер“

Идеальный криминально-комедийный сериал с юмором на грани, библейской историей и (как это можно было совместить😱) расследованиями. Наш любимый семейный жанр и если у вас есть рекомендации в нем для нас, что бы ещё посмотреть, с радостью их впитаем. В “Люцифере“ отличный актерский состав и режиссёрские ходы до последнего сезона. Бывает так, что сериал сдувается на 3/4. А тут продержали нас до самого конца.

Анна Седокова назвала ТОП-3 любимых сериалов instagram.com/annasedokova

3. “Девственница Джейн“

Ну и моя огромная любовная любовь. Произведённый молодой независимой компанией, этот мелодраматичный сериал снят по каким-то совершенно другим стандартам и правилам. Они называют его Теленовелла ❤️ Сколько раз я ревела от счастья вместе с героями не сосчитать. Смеялась тоже. Романтичный, добрый, чуть криминальный, яркий в моих любимых цветах Альмодовара. Частично на испанском, так что можно ещё и мой любимый язык изучать.

Анна Седокова назвала ТОП-3 любимых сериалов instagram.com/annasedokova

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