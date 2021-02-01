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Похудевшая Анна Седокова продемонстрировала стройную фигуру

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Похудевшая Анна Седокова продемонстрировала стройную фигуру
Похудевшая Анна Седокова продемонстрировала стройную фигуру
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует босиком в бюстгальтере, который обнажает ее пышную грудь, и расклешенных джинсах с завышенной талией. Штаны свободно сидят на постройневшем теле артистки, подчеркивая тонкую талию. Стильный образ Анна дополнила собранными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Седокова процитировала известную писательницу:

«– Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть.
– Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни.
~ Инна Гофф, писательница 🔥».

Напомним, что Анна Седокова призналась в том, что негативные комментарии провоцируют ее депрессивное состояние. Именно поэтому звезда ограничила доступ к комментариям, предоставив такую возможность лишь своим подругам.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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sansantral    01.02.2021, 07:33
Оценка:  +1
sansantral
она всем дает? ЯБЫВДУЛ!
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