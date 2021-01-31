Олег Винник украсил обложку "Телескопа и рассказал, каким тренером себя видит в шоу «Голос країни».

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4 января в эфире телеканала «1+1» стартовал 11-й сезон главного вокального шоу страны «Голос країни». Одним из четырех тренеров, которым доверили перезагрузку популярного проекта, стал исполнитель, покоривший сцены Украины и Европы, любимец миллионов слушателей Олег Винник.

В эксклюзивном интервью журналу «Телескоп» артист поведал, каким тренером себя видит и какие методы работы использует.

«Я требователен, склонен к рациональности, поддерживаю эксперименты, но не безбашенно, потому что в первую очередь думаю о слушателях. Мне есть что рассказать, исходя из опыта работы в Европе. Народный и академический вокал позволяет петь в разных жанрах, и я постараюсь по максимуму передать свои знания и навыки участникам, направить и помочь понять для чего артисты выходят на сцену. Для меня важно, что хочет показать человек своим голосом. Временами не о вокале нужно думать, а о том, как «спеть молча» и быть услышанным. Чтобы голос не рассыпался, ему нужен характер, философия. Многие блуждают в поисках, копируя других музыкантов, и забывают о том, как на самом деле звучат их голоса», - поделился своим видением Олег Винник.

Олег Винник появился на обложке журнала "Телескоп" Пресс-служба

По словам певца, на площадке «Голоса країни» царит доброжелательная атмосфера: «С Тиной Кароль, Надей Дорофеевой и Димой Монатиком я ближе познакомился в тренерском кресле. Наслаждаюсь коллегиальностью, профессиональным и уважительным отношением друг к другу».

На вопрос, что для него приятнее: получать похвалу в интернете или живые аплодисменты, музыкант ответил:

«Лайки – это же не поцелуи! Думаю, спроси любого артиста на планете, что для него важнее: отзывы в соцсетях или зрители на концертах, никто не выбрал бы виртуальный мир. Концерты – это же и есть наша жизнь! Поэтому я очень надеюсь, что в скором времени мы будем вместе петь, танцевать, обнимать друг друга и целовать, а не лайкать».

К слову, 7 марта Олег Винник в честь праздника весны даст концерт в г. Бровары. Мероприятие пройдет в безопасном формате, согласно всех правил карантинных ограничений.

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