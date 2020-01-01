Счастливые: Брежнева показала, как проводит досуг с Меладзе
Певица Вера Брежнева занимается с мужем скандинавской ходьбой - атмосферное фото .
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Певица Вера Брежнева показала, как проводит досуг с мужем - продюсером Константином Меладзе. Звездная пара занимается необычным видом спорта на природе.
Фото Брежнева добавила в Инстаграм.
В кадре они с мужем стоят на фоне горного озера. И Вера, и Константин тепло одеты, а в руках у них - палки для скандинавской ходьбы.
Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро 😎😎 продвигаем скандинавскую ходьбу в массы 👩🏼🤝👨🏻, - подписала фото Брежнева.
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