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TamerlanAlena рассказали о потере двух детей

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В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» участники дуэта TamerlanAlena признались, почему решили повенчаться.
TamerlanAlena рассказали о потере двух детей

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Уже 10 лет дуэт TamerlanAlena радует своих поклонников хитами, и 8 лет пара Alena Omargalieva и Tamerlan вместе. В программе «Зірковий шлях» супруги, которые воспитывают шестилетнего сына Тимура, признались, что в 2017 году могли снова стать родителями.

«Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что в положении, – вспомнила тот момент героиня программы «Зірковий шлях», – но на раннем сроке у меня замер плод».

Причем врачи уже могли определить, что у Alena Omargalieva должна была родиться девочка.

«И никто не мог найти причину, почему замер плод», – сказал Тамерлан в интервью для канала «Украина».

Alena Omargalieva и Tamerlan не скрывают, что после такой утраты у них опустились руки. И только творчество помогло держаться. Спустя два года после произошедшего Alena Omargalieva отважилась снова забеременеть.

«Я жутко боялась и все время думала о том, как люди снова решаются стать родителями, если у них такое случилось, – призналась героиня программы «Зірковий шлях». – Мне говорили: «Да не бойся, все будет нормально».

Но на третьем месяце женщина снова услышала фразу, которой боялась больше всего.

«Врач говорит мне: «Я не вижу сердцебиения. Он замер буквально вчера», – вспомнила Alena Omargalieva в интервью для канала «Украина». – Ну как, ну как так?! У меня слезы градом».

Alena Omargalieva, когда увидела мужа, то даже не знала, как рассказать ему о том, что произошло.

«Смотрю, он приехал за мной, а я не могу ничего сказать, – поделилась героиня программы «Зірковий шлях»,– иду с этим листочком».

Но Tamerlan все понял без слов.

«Когда Алена села в машину, я сразу понял, что случилось, потому что у нее были слезы в глазах», – рассказал певец в интервью для канала «Украина».

Alena Omargalieva потеряла ребенка  за неделю до своего дня  рождения. И чтобы хоть как-то  помочь любимой справиться с  этим состоянием Tamerlan приготовил для нее сюрприз в Венеции.

«У многих происходят такие ситуации, но кто-то не справляется с этим. Случается так, что люди не находят друг в друге поддержку, расходятся, – сказал герой программы «Зірковий шлях». – И хочется сказать таким людям, что все-таки это момент какого-то испытания и нужно держаться вместе».

После того случая пара повенчалась.

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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Теги: Тамерлан и Алена
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Источник: ivonа bigmir)net

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