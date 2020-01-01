Беременная Эмили Ратаковски показала большой животик на голом фото

Модель Эмили Ратаковски запостила селфи, где позировала полностью голой.

Известная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, взбудоражила Сеть новыми кадрами из откровенной домашней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя звезда подиумов запостила два селфи из ванной комнаты. Ратаковски позировала полностью голой, демонстрируя на камеру уже большой животик. В описании к снимкам модель призналась, что иногда чувствует себя Винни-Пухом.

“Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда - богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это фото в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам“, - написала Эмили.

Беременная Эмили Ратаковски показала голое фото instagram.com/emrata

Беременная Эмили Ратаковски показала голое фото instagram.com/emrata

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