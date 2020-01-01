46-летняя Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра

Испанская красотка Пенелопа Крус показала кадр из фотосессии для глянца.

Лауреатка “Оскара“, всемирно известная испанская актриса и модель, Пенелопа Крус поделилась с поклонниками откровенным кадром из фотосессии для российской версии известного глянца. 46-летняя звезда фильма “Вики Кристина Барселона“ позировала для “Harper's BAZAAR“.

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На своей странице в Инстаграм актриса разместила фотографию, где позировала полуголой. Пенелопа запечатлена в светлых джинсах и с обнаженной грудью. Интимные части тела знаменитость прикрыла розовым пледом. Свой образ испанская красотка дополнила кольцами, широким браслетом и легким макияжем.

Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра instagram.com/penelopecruzoficial

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