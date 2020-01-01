Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

46-летняя Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра

Комментариев: 0
Испанская красотка Пенелопа Крус показала кадр из фотосессии для глянца.
46-летняя Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра
46-летняя Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра
instagram.com/penelopecruzoficial

Лауреатка “Оскара“, всемирно известная испанская актриса и модель, Пенелопа Крус поделилась с поклонниками откровенным кадром из фотосессии для российской версии известного глянца. 46-летняя звезда фильма “Вики Кристина Барселона“ позировала для “Harper's BAZAAR“.

Читай также: 19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди

На своей странице в Инстаграм актриса разместила фотографию, где позировала полуголой. Пенелопа запечатлена в светлых джинсах и с обнаженной грудью. Интимные части тела знаменитость прикрыла розовым пледом. Свой образ испанская красотка дополнила кольцами, широким браслетом и легким макияжем.

Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра
Пенелопа Крус обнажилась ради эффектного кадра
instagram.com/penelopecruzoficial

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Пенелопа Крус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь