Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы
Американская модель, актриса и дизайнер купальников и нижнего белья, Эмили Ратаковски прокомментировала обвинения пользователей Сети о том, что якобы недавно она увеличила себе губы.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость, которая сейчас находится на 33-й недели беременности, написала, что никогда не делала инъекции в губы. Звезда добавила, что девушкам в положении и вовсе запрещена эта процедура.
“Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнуть лицо и губы“, - объяснила Ратаковски.
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