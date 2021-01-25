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Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы

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Эмили Ратажковски ответила на обвинения подписчиков и заявила, что беременным нельзя делать инъекций в губы.
Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы
Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы
instagram.com/emrata

Американская модель, актриса и дизайнер купальников и нижнего белья, Эмили Ратаковски прокомментировала обвинения пользователей Сети о том, что якобы недавно она увеличила себе губы.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость, которая сейчас находится на 33-й недели беременности, написала, что никогда не делала инъекции в губы. Звезда добавила, что девушкам в положении и вовсе запрещена эта процедура.

“Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнуть лицо и губы“, - объяснила Ратаковски.

Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы
Беременная Эмили Ратажковски ответила на слухи о том, что она увеличила губы
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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: ivonа bigmir)net

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bimba08    25.01.2021, 15:39
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bimba08
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