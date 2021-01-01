"Есть две новости": Снежана Бабкина рассказала новые подробности об операции мужа

Сергею Бабкину не смогут прооперировать два глаза в один день.

В конце января популярный украинский артист Сергей Бабкин рассказал подписчикам, что у него обнаружили редкое заболевание глаз. Музыкант потерял 70% центрального зрения и теперь 5 февраля его ждет операция в одной из клиник Австрии. Позже супруга Сергея, Снежана Бабкина добавила, что резкое ухудшение зрения у звездного мужа спровоцировал вирус в почках.

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Накануне хирургического вмешательства Снежана поделилась с пользователями Сети новыми подробностями лечения Сергея. По словам 35-летней звезды, в пятницу Бабкину прооперируют только один глаз. А операция на втором состоится только через три недели.

“Можно было написать, что у нас 2 новости: 1. Хорошая 2. Не очень. Но я напишу, что У НАС ДЛЯ ВАС 2 НОВОСТИ: 1. Хорошая 2. Ещё лучше. Завтра Серёже делают 1 (самый трудный глаз). И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть... Потом мы улетаем и вернуться сюда должны через 3 недели для манипуляций со вторым глазом. И это очень хорошая новость, потому как, например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! Надо менять всё, что не по плану на Прекрасную возможность😉 Два глаза в один день сделать невозможно, как планировалось. Бабкин же лёгких путей не ищет. Поэтому растягиваем удовольствие“, - написала Снежана.

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