Соблазнительная Алена Шоптенко станцевала стрип-пластику
Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в 2006 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским выиграла первый сезон “Танців з зірками“, поразила Сеть очередным откровенным видео.
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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала ролик, где она соблазнительно двигалась в полумраке и дыме под трек Sevdaliza - “Human“. Алена в обтягивающем сером платье с бахромой и прозрачными вставками продемонстрировала на камеру элементы аргентинского танго, которые соединила со стрип-пластикой.
“Я постоянно изучала разные танцевальные направления именно для того, чтоб внедрять их в свой бальный танец и создавать что-то абсолютно ни на что не похожее. Со временем это стало моим любимым приемом, я нашла себя именно в соединении абсолютно разных танцевальных стилей между собой. В этот раз аргентинское танго с партером стрип пластики“, - рассказала в описании к видео Шоптенко.
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