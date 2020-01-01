19-летняя Соня Киперман поделилась архивным фото по случаю дня рождения мамы Веры Брежневой.

В среду, 3 февраля, экс-солистка “золотого“ состава группы “ВИА Гра“, украинская певица, актриса, ведущая и дизайнер Вера Брежнева отметила 39-летие. По случаю праздника старшая дочь именинницы, 19-летняя Соня Киперман, которая сейчас учится в США, поделилась архивным кадром со звездной мамой.

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Так, на своей странице в Инстаграм Соня обнародовала снимок с отдыха на море. На фото Вера и ее дочь управляли яхтой. Брежнева была одета в синий купальник, джинсовые шорты и темные очки. А Киперман позировала в черном купальнике и белых шортах. Скорее всего, кадр был сделан около 5 лет назад, ведь на нем Соня выглядит очень юной.

“С Днём Рождения, любимая Мама❤️“, - подписала снимок дочь Веры.

“Моя куколка Любимая!!!! Спасибо от всего маминого сердца!!“, - прокомментировала именинница Брежнева.

Дочь Веры Брежневой показала звездную маму в купальнике instagram.com/sonyaxkiperman

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