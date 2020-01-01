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Даша Квиткова засветила беременный животик в боди

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Жена Никиты Добрынина сейчас находится на 17-й недели беременности.
Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона “Холостяка“ и супруга ведущего Никиты Добрынина, которая сейчас находится на 17-й недели беременности, поделилась новым снимком с округлившимся животиком.

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Так, в своем профиле в Инстаграм 22-летняя девушка разместила черно-белую фотографию, где она продемонстрировала на камеру изменившиеся формы в черном боди с длинными рукавами. 

В описании к свежему снимку Квиткова призналась, что сейчас ей нравится читать аккаунты других беременных девушек. Кроме того, будущая призналась, что уже мечтает поскорее отправиться за покупками детских вещей.

“В моих рекомендациях теперь только детские вещи и беременные девушки. Мне нереально интересно наблюдать за каждой. О чем они пишут, как говорят, что едят, во что одеваются (беру на заметку) и тд. Когда можно начинать выходить на закупки? А то я столько всего себе уже сохранила. Коляски, ползунки, игрушки, соски, памперсы... ну вы поняли“, - призналась Даша Квиткова.

Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
Даша Квиткова засветила беременный животик в боди
instagram.com/kvittkova

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Теги: Даша Квиткова
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Источник: ivonа bigmir)net

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