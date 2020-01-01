"Я не хочу вам врать": Даша Квиткова рассказала о тяжелых первых месяцах беременности

Победительница "Холостяка 9" Даша Квиткова вспомнила, как одновременно боролась с токсикозом и коронавирусом.

Супруга ведущего Никиты Добрынина, победительница 9 сезона “Холостяка“ Даша Квиткова не скрывает от подписчиков радости от того, что вскоре впервые станет мамой.

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Однако, как выяснилось, беременность 22-летней звезде дается не легко. Так, на своей странице в Инстаграм Даша решила рассказать читателям о том, как плохо она себе чувствовала в первые месяцы.

“Скажу честно, что когда я слышала об этом периоде, я даже не представляла, каков он на самом деле😅 Я не хочу показывать вам только идеальную картинку и врать. Я обычный человек и мне было плохо. Нет, плохо - это не то слово, которое бы в точности описало мое состояние“, - начала свой рассказ будущая мама.

По словам Квитковой, с шестой по одиннадцатую неделю ее мучил жуткий токсикоз, из-за которого она не могла нормально поесть.

“Во время токсикоза, единственное положение, когда я чувствовала себя более-менее - это лежа, и то, там тоже были свои нюансы. Были дни, когда я просто встать не могла, а были, когда я приезжала на съемку и тут же заканчивала её, потому что просто не вывозила. Во время этого периода меня отвернуло от всех моих любимых блюд. Курица в кисло-сладком, креветки, том-ям и все, что связанно с азиатской кухней - теперь для меня табу. Единственное, что меня спасало - это хлопья с холодным молоком и перец с колбаской. Все, больше я ничего не могла есть, “нюхать“ или видеть. (Кстати, колбаса на ура мною елась😅). Меня тошнило 24/7, я засыпала, просыпалась и жила больше месяца с этим ощущением. Было очень тяжело. Никакой лимон с сахаром, минеральная вода, киви, имбирь или препарат, который прописал мне врач - никак не спасал ситуацию“, - вспомнила Квиткова.

Далее к токсикозу добавились головные боли и боли в деснах. Девушка отметила, что никакие таблетки ей не помогали. А уколы во время беременности нельзя было делать.

“После у меня обострились мои головные боли (мигрень), кто в курсе что это, понимает, что кроме укола врача - ничего не помогает, но мне его делать нельзя, поэтому я терпела. Все, что прописывают беременным от головной боли не действовало никак. Начались нереальные боли в деснах, от которых я лезла на стену, хотя с зубами у меня все в полном порядке“.

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Позже Квиткова заразилась коронавирусом. У нее пропало обоняние, появилась температура и ломота в теле. Из-за плохого самочувствия Даше пришлось вызывать скорую, чтобы ей поставили капельницу.

“Чуть позже я заболела на Covid-19. К тошноте и головной боли, прибавилась еще температура и ломота в теле. Первая ночь была самой сложной, так как был замкнутый круг. У меня было обезвоживание и мне нужно было пить воду, а я не могла, потому что каждый раз я оказывалась с обнимку с туалетом (ну, как есть). Нужно было поспать, а я не могла, так как голова болела неистово. Мы вызвали скорую, которая вводила мне физ.раствор через вену, чтобы в мой организм хоть как-то попала жидкость. В следующие дни у меня пропало обоняние, поэтому мне начало по-тихоньку становится лучше. Врач на приёме сказал, что внутри растёт “боевой малыш“, так как вместе со мной пережил это всё“.

В конце публикации Даша призналась, что сейчас чувствует себя хорошо и завидует тем девушкам, которых токсикоз обошел стороной.

“Когда токсикоз отошел и у меня появились силы, я поняла, как же здорово просто жить и чувствовать себя хорошо. Короче, завидую по-белому всем, кого этот период обошёл стороной и невероятно горжусь теми, кто через это прошёл“, - написала жена Добрынина.

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