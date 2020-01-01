Даша Квиткова "отомстила" Никите Добрынину за то, что он снял на нее пародию.

"Всегда виноват диван": Даша Квиткова сняла смешную пародию на мужа instagram.com/kvittkova

На прошлой недели украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году был главным героем проекта “Холостяк“, поделился забавным видео. Во время отдыха на Мальдивах 33-летний артист снял пародию на “капризную“ беременную жену Дашу Квиткову.

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А на днях 22-летняя Даша решила опубликовать “ответочку“ любимому. В шутливом ролике Квиткова показала, как она в роли Никиты расплескивает воду, разбрасывает белье и ударяется ногой о стул и кровать.

“Один день из жизни моего мужа😈 раунд💥“, - подписала видео жена Добрынина.

Поклонникам понравилась шуточная публикация Квитковой. Некоторые заявили, что в ролике увидели своих мужей.

И всегда виноват диван в том, что он об него зацепился😹😹😹😹❤️ кайф!

Чого вони всі такі однакові?) Особливо незакриті шафи🤣

Носков только не хватает😂😂😂👍👍🔥🔥🔥

боже, яка жиза😂

Походу не лише вашого чоловіка, в мене то самоє

😂 всі зразу впізнали своїх чоловіків🤣👍🏻👍🏻👍🏻

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