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"Всегда виноват диван": Даша Квиткова сняла смешную пародию на мужа

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Даша Квиткова "отомстила" Никите Добрынину за то, что он снял на нее пародию.
"Всегда виноват диван": Даша Квиткова сняла смешную пародию на мужа
"Всегда виноват диван": Даша Квиткова сняла смешную пародию на мужа
instagram.com/kvittkova

На прошлой недели украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году был главным героем проекта “Холостяк“, поделился забавным видео. Во время отдыха на Мальдивах 33-летний артист снял пародию на “капризную“ беременную жену Дашу Квиткову.

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А на днях 22-летняя Даша решила опубликовать “ответочку“ любимому. В шутливом ролике Квиткова показала, как она в роли Никиты расплескивает воду, разбрасывает белье и ударяется ногой о стул и кровать.

“Один день из жизни моего мужа😈 раунд💥“, - подписала видео жена Добрынина.

Поклонникам понравилась шуточная публикация Квитковой. Некоторые заявили, что в ролике увидели своих мужей.

  • И всегда виноват диван в том, что он об него зацепился😹😹😹😹❤️ кайф!
  • Чого вони всі такі однакові?) Особливо незакриті шафи🤣
  • Носков только не хватает😂😂😂👍👍🔥🔥🔥
  • боже, яка жиза😂
  • Походу не лише вашого чоловіка, в мене то самоє
  • 😂 всі зразу впізнали своїх чоловіків🤣👍🏻👍🏻👍🏻

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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