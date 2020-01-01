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Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала, как выглядела до популярности

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Исполнительница роли Хюррем Султан, актриса Мерьем Узерли запостила архивное видео, где она запечатлена в 21-летнем возрасте.
Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала, как выглядела до популярности
Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала, как выглядела до популярности
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда сериала “Великолепный век“, немецко-турецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли, которая в январе родила вторую дочь, поделилась с подписчиками видео из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя исполнительница роли Хюррем Султан показала, как выглядела 16 лет назад еще до приобретения популярности. В ролике можно увидеть, как 21-летняя Мерьем принимала участие в телешоу “Deal or No Deal“.

В описании к видео Узерли призналась, что мечтала выиграть деньги на проекте и купить на них новую мебель на мамину кухню. Однако, актрисе не удалось победить. Из-за поражения она долго плакала. В конце поста знаменитость добавила, что благодарна судьбе за то, что ее мечта сбилась через несколько лет.

Около 16 лет назад я участвовала в шоу “Deal or No Deal“... Так как у меня не было денег, я хотел выиграть немного, чтобы купить маме новую кухню (так как ее кухня была очень старой и поврежденной)... Я не смогла выиграть в тот день и много плакала... Так благодарна, что я смогла купить маме красивую кухню спустя несколько лет“, - поделилась воспоминаниями Узерли.

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Теги: Мерьем Узерли
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Источник: Ivona

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