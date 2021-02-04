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Ирина Федишин показала идеальную фигуру на пляжном фото из Доминиканы

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Певица Ирина Федишин показала новое фото в купальнике.
Ирина Федишин показала идеальную фигуру на пляжном фото из Доминиканы
Ирина Федишин показала идеальную фигуру на пляжном фото из Доминиканы
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно отметила 34-й день рождения, продолжает делиться с поклонниками снимками с отдыха в Доминиканской Республике.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница поделилась новой пляжной фотографией, где она позировала в океане в полосатом раздельном купальнике. Свой образ Ирина дополнила массивным браслетом и темными очками. В описании к снимку Федишин подробно рассказала, как проходит ее отпуск за границей. 

“Летіли ми 12 годин і 20 хв. прямим рейсом з Києва. Зазвичай у цей період ми обираємо Єгипет, але там зараз трохи вітряно. Тому обрали цього разу Домінікану. Яким же було моє здивування, коли ми прилетіли і два дні був сильний вітер і хмарно. І на океані погода мінлива. Правда на третій день розпогодилося і вийшло сонце. Вітер вщух, температура +28, океан теплий. Хвиль немає, адже вдалині від берега огороджено коралами. Тому дуже комфортно купатися з дітками. Трохи є водорослі біля берега, але персонал готелю щоранку їх прибирає. Ми вже обрали дві екскурсії: парк мавпочок та острів Саона“, - написала артистка.

Ирина Федишин показала идеальную фигуру на пляжном фото из Доминиканы
Ирина Федишин показала идеальную фигуру на пляжном фото из Доминиканы
instagram.com/irynafedyshyn

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
alexgr    04.02.2021, 12:28
Оценка:  0
alexgr
это кто вообще? и где идеальная фигура?
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