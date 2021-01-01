Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка

Комментариев: 0
37-летняя исполнительница Хюррем Султан, Мерьем Узерли во второй раз стала мамой. Имя отца новорожденного ребенка актриса держит в тайне.
Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка
Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецкая актриса турецкого происхождения, которая наиболее известна украинскому зрителю по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век“, Мерьем Узерли сообщила фанам, что во второй раз стала мамой.

Читай также: Молодая вдова Хью Хефнера чуть не умерла после очередной пластики

На своей странице в Инстаграм 37-летняя телезвезда написала, что родила еще одну девочку. Малышка появилась на свет 8 января и получила от родителей имя Лили Кои. Узерли опубликовала несколько снимков из роддома, где она вместе с новорожденной дочерью позирует в кровати.

“Моя дорогая Лили Кои... Лара Джемима (старшая дочь актрисы - ред.), папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье 💕Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будь всегда защищенной...“, - написала Марьем.

Мерьем Узерли из
Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка
instagram.com/meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли из
Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка
instagram.com/meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли из
Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Отметим, что ранее в одном из интервью актриса рассекретила, что отцом ее второго ребенка является американский бизнесмен, имя которого звезда пока держит в тайне. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мерьем Узерли, Великолепный век
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь