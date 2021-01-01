37-летняя исполнительница Хюррем Султан, Мерьем Узерли во второй раз стала мамой. Имя отца новорожденного ребенка актриса держит в тайне.

Немецкая актриса турецкого происхождения, которая наиболее известна украинскому зрителю по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век“, Мерьем Узерли сообщила фанам, что во второй раз стала мамой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя телезвезда написала, что родила еще одну девочку. Малышка появилась на свет 8 января и получила от родителей имя Лили Кои. Узерли опубликовала несколько снимков из роддома, где она вместе с новорожденной дочерью позирует в кровати.

“Моя дорогая Лили Кои... Лара Джемима (старшая дочь актрисы - ред.), папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье 💕Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будь всегда защищенной...“, - написала Марьем.

Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила второго ребенка instagram.com/meryemuzerlimeryem

Отметим, что ранее в одном из интервью актриса рассекретила, что отцом ее второго ребенка является американский бизнесмен, имя которого звезда пока держит в тайне.

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