Звезда "Гарри Поттера" Девон Мюррей сообщил о рождении первенца

Исполнитель роли Симуса Финнигана, 32-летний актер Девон Мюррей впервые стал отцом.

Ирландский актер Девон Мюррей, сыгравший Симуса Финнигана в серии фильмов о Гарри Поттере, поделился с поклонниками радостной новостью. В субботу, 2 января, он впервые стал отцом.

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Возлюбленная 32-летнего артиста Шеннон МакКэфри Куинн преподнесла ему лучший подарок на Новый год. Она родила Девону сына. Новоиспеченные родители назвали мальчика Купером Майклом.

Мюррей опубликовал в Инстаграм первое фото из роддома и сообщил, что его первенец родился с весом 6 фунтов 10 унций (около 3 килограмм). Сейчас мама и малыш чувствуют себя прекрасно.

“Шеннон родила нашего прекрасного маленького мальчика Купера Майкла Мюррея весом 6 фунтов 10 унций. У обоих сейчас все прекрасно после очень долгой работы и пугающих нескольких минут в конце. До сих пор еще не дошло, что у нас есть собственный маленький мальчик. Я так восхищен Шеннон, и теперь она мой герой. Я так горжусь ею за все, что ей пришлось пережить. Не могу дождаться, когда вы оба будете дома. Я буду любить вас обоих вечно до последнего вздоха ❤️🍼👶🏻“, - подписал снимок звезда “Гарри Поттера“.

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