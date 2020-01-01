Молодая вдова Хью Хефнера чуть не умерла после очередной пластики

Модель Кристал Хефнер потеряла много крови во время пересадки жира.

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера, американская модель Кристал Хефнер удивила подписчиков неожиданным признанием. Девушка поделилась подробностями неудачной пластической операции.

Читай также: В США умерла исполнительница роли офицера Хукс в “Полицейской академии“

Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя звезда призналась, что в октябре 2020 года едва не умерла во время пересадки жира. Кристал потеряла много крови и ей срочно понадобилось переливание. Спустя три месяца модель чувствует себя хорошо.

“16 октября мне сделали операцию по пересадке жира, и я чуть не умерла. Я потеряла половину крови в моем теле и оказалась в больнице, где мне потребовалось переливание крови. С тех пор я медленно ела, чтобы выздороветь, и теперь, наконец-то, чувствую себя хорошо“, - написала Хефнер.

Кроме того, Кристал заявила, что сожалеет, что во второй раз совершила ту самую ошибку и обратилась к пластическим хирургам. После первой операции девушке пришлось удалить имплантаты.

“Я выступаю за естественность, так как я очень заболела и удалила свои имплантаты и все остальное, что было токсичным, в моем теле в 2016 году. Я должна была выучить свой урок в первый раз, но я думаю, Вселенная продолжает посылать нам тот же урок, пока мы его не усвоим. ⁣В течение десяти лет моя оценка основывалась на том, насколько хорошо выглядело мое физическое тело. Я был вознаграждена и зарабатывала на жизнь своим внешним видом. По сей день мне нужно писать напоминания о моих достоинствах, которые не имеют ничего общего с моей внешностью. ⁣ Это огромный удар мне по запястью за то, что я поддалась давлению общества, даже сейчас, когда мне за 30 - поскольку я думала, что уже выучил свой урок“, - призналась вдова Хефнера.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.