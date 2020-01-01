Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Будущая королева Норвегии получила серьезную травму на горнолыжном курорте - СМИ

Комментариев: 0
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит травмировалась во время катания на лыжах.
Будущая королева Норвегии получила серьезную травму на горнолыжном курорте - СМИ
Будущая королева Норвегии получила серьезную травму на горнолыжном курорте - СМИ
instagram.com/detnorskekongehus

С женой наследника норвежского престола кронпринца Хокона, кронпринцессой Метте-Марит произошел несчастный случай. Будущая королева получила серьезную травму во время отдыха на горнолыжном курорте. Об этом пишет People.

Читай также: Жизель Бюндхен возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

Как сообщает издание, 47-летняя Метте-Марит и ее 16-летняя дочь Ингрид Александра отправились на подъемнике в горы. Однако, в момент, когда они спрыгнули, их лыжи запутались. Кронпринцесса упала и получила перелом копчика.

СМИ отмечает, что инцидент случился накануне Рождества. Ночь Метте-Марит находилась в больнице, а праздник провела дома в кругу семьи. Официального заявления королевского двора о травме невестки короля Харальда V пока не было.

Кронпринц Хокон и Кронпринцесса Метте-Марит с детьми
Кронпринц Хокон и Кронпринцесса Метте-Марит с детьми
instagram.com/detnorskekongehus

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: кронпринцесса Метте-Марит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: people.com
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь