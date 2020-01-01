Будущая королева Норвегии получила серьезную травму на горнолыжном курорте - СМИ
С женой наследника норвежского престола кронпринца Хокона, кронпринцессой Метте-Марит произошел несчастный случай. Будущая королева получила серьезную травму во время отдыха на горнолыжном курорте. Об этом пишет People.
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Как сообщает издание, 47-летняя Метте-Марит и ее 16-летняя дочь Ингрид Александра отправились на подъемнике в горы. Однако, в момент, когда они спрыгнули, их лыжи запутались. Кронпринцесса упала и получила перелом копчика.
СМИ отмечает, что инцидент случился накануне Рождества. Ночь Метте-Марит находилась в больнице, а праздник провела дома в кругу семьи. Официального заявления королевского двора о травме невестки короля Харальда V пока не было.
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