Жизель Бюндхен возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира
Один из самых известных новостных порталов Бизнес инсайдер обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей ушедшего года. Издание подсчитало, какие мировые красотки заработали в 2020 году больше всех.
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Так, список из 19-ти самых богатых моделей с огромным отрывом возглавила 40-летняя
бразильянка Жизель Бюндхен (44 млн долларов). Несмотря на то, что знаменитость уже давно не выходит на подиумы модных показов, высокий заработок ей приносят рекламные контракты.
На втором месте в рейтинге оказалась британская модель Кара Делевинь. В прошлом году 28-летняя звезда получила 9 млн долларов. Девушка занимается не только модельной карьерой, но и пробует себя в роли дизайнера одежды и актрисы.
Третью строчку рейтинга занимает еще одна модель из Бразилии Адриана Лима. 39-летний бывший “ангел“ Victoria's Secret заработала за год ту же сумму, что и Кара Делевинь (9 млн долларов). В 2020 году Лиме принесли доход контракты с Marc Jacobs, Maybelline и Vogue Eyewear.
В ТОП-19 самых высокооплачиваемых моделей 2020 года также вошли:
- 4. Даутцен Крус (7,5 млн долларов)
- 5. Наталья Водянова (7 миллионов долларов)
- 6. Миранда Керр (5,5 млн долларов)
- 7. Джоан Смоллс (5,5 млн долларов)
- 8. Лара Стоун (5 млн долларов)
- 9. Алессандра Амбросио (5 млн долларов)
- 10. Кэндис Свейнпол (5 млн долларов)
- 11. Карли Клосс (5 млн долларов)
- 12. Кэролин Мерфи (4,5 млн долларов)
- 13. Кейт Мосс (4,5 млн долларов)
- 14. Лю Вэнь (4,5 млн долларов)
- 15. Дарья Вербова (4,5 млн долларов)
- 16. Кендалл Дженнер (4 млн долларов)
- 17. Хилари Рода (3,5 млн долларов)
- 18. Кейт Аптон (3,5 млн долларов)
- 19. Джордан Данн (3,5 млн долларов)
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