Жизель Бюндхен возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

Узнайте, какие модели заработали за год больше всех.

Один из самых известных новостных порталов Бизнес инсайдер обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей ушедшего года. Издание подсчитало, какие мировые красотки заработали в 2020 году больше всех.

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Так, список из 19-ти самых богатых моделей с огромным отрывом возглавила 40-летняя

бразильянка Жизель Бюндхен (44 млн долларов). Несмотря на то, что знаменитость уже давно не выходит на подиумы модных показов, высокий заработок ей приносят рекламные контракты.

На втором месте в рейтинге оказалась британская модель Кара Делевинь. В прошлом году 28-летняя звезда получила 9 млн долларов. Девушка занимается не только модельной карьерой, но и пробует себя в роли дизайнера одежды и актрисы.

Третью строчку рейтинга занимает еще одна модель из Бразилии Адриана Лима. 39-летний бывший “ангел“ Victoria's Secret заработала за год ту же сумму, что и Кара Делевинь (9 млн долларов). В 2020 году Лиме принесли доход контракты с Marc Jacobs, Maybelline и Vogue Eyewear.

В ТОП-19 самых высокооплачиваемых моделей 2020 года также вошли:

4. Даутцен Крус (7,5 млн долларов)

5. Наталья Водянова (7 миллионов долларов)

6. Миранда Керр (5,5 млн долларов)

7. Джоан Смоллс (5,5 млн долларов)

8. Лара Стоун (5 млн долларов)

9. Алессандра Амбросио (5 млн долларов)

10. Кэндис Свейнпол (5 млн долларов)

11. Карли Клосс (5 млн долларов)

12. Кэролин Мерфи (4,5 млн долларов)

13. Кейт Мосс (4,5 млн долларов)

14. Лю Вэнь (4,5 млн долларов)

15. Дарья Вербова (4,5 млн долларов)

16. Кендалл Дженнер (4 млн долларов)

17. Хилари Рода (3,5 млн долларов)

18. Кейт Аптон (3,5 млн долларов)

19. Джордан Данн (3,5 млн долларов)

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