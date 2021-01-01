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В США умерла исполнительница роли офицера Хукс в "Полицейской академии"

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Американская актриса Мэрион Рэмси умерла в возрасте 73 лет.
В США умерла исполнительница роли офицера Хукс в "Полицейской академии"
В США умерла исполнительница роли офицера Хукс в "Полицейской академии"
warnerbros.com

В США на 74-м году жизни скончалась известная американская актриса Мэрион Рэмси. Об этом пишет Variety со ссылкой на менеджера кинозвезды Роджера Пола.

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По данным издания, исполнительница роли офицера Лаверн Хукс в серии фильмов “Полицейская академия“ умерла в четверг, 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти пока не называется. Однако, по словам Пола, Рэмси недавно болела. 

Мэрион Рэмси дебютировала в кино в 1975 году. Всемирно известной она стала после съемок в “Полицейской академии“ в 1984-1989 годах. Последний фильм с участием актрисы “Когда я пою“ вышел в 2018 году. Рэмси являлась также певицей и композитором. Кроме того, актриса была активным сторонником повышения осведомленности граждан о ВИЧ и СПИДе.

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Теги: Полицейская академия, Мэрион Рэмси
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Источник: variety.com

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