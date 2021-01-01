В США умерла исполнительница роли офицера Хукс в "Полицейской академии"

Американская актриса Мэрион Рэмси умерла в возрасте 73 лет.

В США на 74-м году жизни скончалась известная американская актриса Мэрион Рэмси. Об этом пишет Variety со ссылкой на менеджера кинозвезды Роджера Пола.

Читай также: Ванесса Хадженс начала встречаться с младшим на 8 лет бейсболистом - СМИ

По данным издания, исполнительница роли офицера Лаверн Хукс в серии фильмов “Полицейская академия“ умерла в четверг, 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти пока не называется. Однако, по словам Пола, Рэмси недавно болела.

Мэрион Рэмси дебютировала в кино в 1975 году. Всемирно известной она стала после съемок в “Полицейской академии“ в 1984-1989 годах. Последний фильм с участием актрисы “Когда я пою“ вышел в 2018 году. Рэмси являлась также певицей и композитором. Кроме того, актриса была активным сторонником повышения осведомленности граждан о ВИЧ и СПИДе.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.