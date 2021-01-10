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Молодая жена Виктора Павлика показала круглый животик - пара ждет ребенка

Комментариев: 2
Екатерина Репяхова призналась, что они с музыкантом ждут малыша.

Жена Виктора Павлика беременна
Жена Виктора Павлика беременна
instagram.com/repyahovakate

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Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ждут ребёнка. Этой новостью Екатерина поделилась со своими подписчиками и добавила несколько фотографий с округлившимся животиком.

Снимки появились в instagram.

В кадре Катя позирует в ярком платье, гладя круглый животик. Виктор Павлик обнимает молодую жену.

Новый этап нашей жизни🙏🏻
Это счастье. Это бесконечная любовь.

Мои шикарные платья: @kovalska_shop 💕 - написала Катя.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, Беременна
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.01.2021, 19:48
Оценка:  0
гость
Жаль его сына умершего и бывшую жену(( недолго горевал отец..
гость  (аноним)  10.01.2021, 19:26
Оценка:  0
гость
Ну так недолго Павлик горевал, я же говорила, что Катька-жопанос родит ему нового здорового сына, а старый и больной никому не нужен!
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