Молодая жена Виктора Павлика показала круглый животик - пара ждет ребенка

Екатерина Репяхова призналась, что они с музыкантом ждут малыша.

Жена Виктора Павлика беременна instagram.com/repyahovakate

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Украинский музыкант Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ждут ребёнка. Этой новостью Екатерина поделилась со своими подписчиками и добавила несколько фотографий с округлившимся животиком.

Снимки появились в instagram.

В кадре Катя позирует в ярком платье, гладя круглый животик. Виктор Павлик обнимает молодую жену.

Новый этап нашей жизни🙏🏻

Это счастье. Это бесконечная любовь.



Мои шикарные платья: @kovalska_shop 💕 - написала Катя.

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