Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж

Исполнительница роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли станет женой американского бизнесмена.

Известная немецкая актриса турецкого происхождения, исполнительница роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век“, Мерьем Узерли сообщила о предстоящей свадьбе.

Читай также: Красота по-турецки: как одеваются в реальной жизни самые известные восточные актрисы

В интервью изданию Hürriyet 37-летняя телезвезда рассказала, что выйдет замуж за американского бизнесмена, который является отцом ее будущего ребенка. Малыш появится на свет в январе 2021 года.

По словам Мерьем, она получила предложение от возлюбленного еще до пандемии, однако свадьбу влюбленные решили отложить из-за коронавируса. Пара планирует устроить пышную церемонию.

Кроме того, актриса призналась, что ее будущий муж переехал ради нее в Германию. Также Узерли добавила, что у мужчины уже сложились хорошие отношения с ее 6-летней дочерью Ларой от турецкого бизнесмена Джана Атеша.

Ранее звезда “Великолепного века“ Мерьем Узерли призналась, почему покинула сериал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.