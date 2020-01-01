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Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж

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Исполнительница роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли станет женой американского бизнесмена.
Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж
Беременная звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли выходит замуж
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Известная немецкая актриса турецкого происхождения, исполнительница роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век“, Мерьем Узерли сообщила о предстоящей свадьбе.

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В интервью изданию Hürriyet 37-летняя телезвезда рассказала, что выйдет замуж за американского бизнесмена, который является отцом ее будущего ребенка. Малыш появится на свет в январе 2021 года.

По словам Мерьем, она получила предложение от возлюбленного еще до пандемии, однако свадьбу влюбленные решили отложить из-за коронавируса. Пара планирует устроить пышную церемонию.

Кроме того, актриса призналась, что ее будущий муж переехал ради нее в Германию. Также Узерли добавила, что у мужчины уже сложились хорошие отношения с ее 6-летней дочерью Ларой от турецкого бизнесмена Джана Атеша.

Ранее звезда “Великолепного века“ Мерьем Узерли призналась, почему покинула сериал.

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Теги: Мерьем Узерли
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Источник: ivоna bigmir)net

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