19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди

Соня Евдокименко похвасталась соблазнительной фотосъемкой.

Внучка Софии Ротару, певица и модель Соня Евдокименко (SOFIA EVE), которая сейчас учится на дизайнера в США, порадовала подписчиков свежими кадрами из соблазнительной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 19-летняя красотка обнародовала три снимка, где она в разных позах демонстрировала идеальную фигуру. Соня предстала в черном боди с длинными рукавами и массивных ботинках.

Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди instagram.com/iamsofiaeve

Подписчикам начинающей артистки понравились ее новые фото. Они оставили множество комментариев под публикациями.

Красивая!🖤

Напоминает лебединое озеро в новом формате с чёрными лебедя! 😍🖤🖤🖤🖤🖤😍

На этом фото у вас волосы кажутся темными, вам очень идет!!!

Господи, какая же ты красивая, слов нет ❤️❤️❤️

Шикарная

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