19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
Соня Евдокименко похвасталась соблазнительной фотосъемкой.
Внучка Софии Ротару, певица и модель Соня Евдокименко (SOFIA EVE), которая сейчас учится на дизайнера в США, порадовала подписчиков свежими кадрами из соблазнительной фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм 19-летняя красотка обнародовала три снимка, где она в разных позах демонстрировала идеальную фигуру. Соня предстала в черном боди с длинными рукавами и массивных ботинках.
Подписчикам начинающей артистки понравились ее новые фото. Они оставили множество комментариев под публикациями.
- Красивая!🖤
- Напоминает лебединое озеро в новом формате с чёрными лебедя! 😍🖤🖤🖤🖤🖤😍
- На этом фото у вас волосы кажутся темными, вам очень идет!!!
- Господи, какая же ты красивая, слов нет ❤️❤️❤️
- Шикарная
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