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19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди

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Соня Евдокименко похвасталась соблазнительной фотосъемкой.
19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, певица и модель Соня Евдокименко (SOFIA EVE), которая сейчас учится на дизайнера в США, порадовала подписчиков свежими кадрами из соблазнительной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 19-летняя красотка обнародовала три снимка, где она в разных позах демонстрировала идеальную фигуру. Соня предстала в черном боди с длинными рукавами и массивных ботинках. 

Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
instagram.com/iamsofiaeve
Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
instagram.com/iamsofiaeve
Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
Внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди
instagram.com/iamsofiaeve

Подписчикам начинающей артистки понравились ее новые фото. Они оставили множество комментариев под публикациями.

  • Красивая!🖤
  • Напоминает лебединое озеро в новом формате с чёрными лебедя! 😍🖤🖤🖤🖤🖤😍
  • На этом фото у вас волосы кажутся темными, вам очень идет!!!
  • Господи, какая же ты красивая, слов нет ❤️❤️❤️
  • Шикарная

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Теги: соня евдокименко, София Ротару
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Источник: Ivona

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