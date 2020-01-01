"Общежитие с общим туалетом": Леся Никитюк вспомнила путь к славе

Ведущая Леся Никитюк жила на ДВРЗ и носила кофе звездам шоу-бизнеса.

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Сейчас Леся Никитюк может позволить себе путешествия и крупные покупки. Но так было не всегда. Ведущая «Le Маршрутки» и «Хто зверху?» в детстве жила довольно скромно и даже не мечтала, что когда-то покорит столицу.

– Ни у кого из нас мысли не возникало, чтобы уехать в Киев, – рассказала звезда в интервью Дмитрию Гордону. – В окружении нашей семьи не было ни одного человека, который бросил бы ниточку из столицы, за которую ты мог ухватиться.

Леся Никитюк Пресс-служба Нового канала

Однажды Лесе Никитюк выпал шанс поработать в Киеве, и она его не упустила.

– Позвонил знакомый и говорит: «Не хочешь приехать поработать моей помощницей? Но надо уже в понедельник. Ищи жилье». Звонил он в пятницу. А в четверг я как раз защитила магистерскую работу, – вспоминает звезда Нового канала. – Поговорила с мамой, мол, надо ехать, есть возможность. А ей нечем мне помочь, у нас никого там нет. Как искать квартиру в Киеве без знакомых? Еще и нужно вложиться в бюджет – тысяча гривен в месяц на аренду жилья.

Помог случай.

– Мама шла по рынку и услышала, как одна женщина говорит: «Что мне сейчас делать с этой комнатой в киевском общежитии? Кого поселить?» Мама спросила, сколько стоит комната. Как раз тысяча гривен, – продолжает Леди Ле. – Значит, приехала я в понедельник в Киев. Дала задаток за общежитие в 500 гривен. Домчалась на такси за 37 гривен на ДВРЗ (жилой массив Киева – прим. ред). Прихожу в общежитие, а там... мама дорогая! Мне досталась комната без кровати с общим туалетом и кухней на две семьи. Зато вид из окна шикарный – на весь левый берег Киева. Вечером было чувство, вроде я в Нью-Йорке (смеется). Из дома мне передали надувной матрас, я освоилась и сразу включилась в работу на ТВ.

Леся Никитюк на Мальдивах Пресс-служба Нового канала

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Леся Никитюк носила звездам кофе, чай и газеты. Так она начала зарабатывать первые деньги. А заодно разбираться в телевизионной «кухне», чтобы эти знания потом использовать в карьере телеведущей.

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