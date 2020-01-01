Анна Ризатдинова перенесла две операции: Что случилось
Знаменитая украинская гимнастка, которая в 2019 году стала финалисткой проекта “Танці з зірками“, Анна Ризатдинова ошеломила поклонников неожиданной новостью. Спортсменка призналась, что вынуждена была перенести вторую за год операцию.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 27-летняя звезда рассказала, что в 2020 году у нее диагностировали диастаз и пупочную грыжу. По словам Анны, такие проблемы со здоровьем у нее появились из-за того, что она не носила поддерживающий пояс во время беременности.
Летом Ризатдиновой сделали специальную операцию. Однако, после хирургического вмешательства на животе гимнастки осталась свисающая кожа, из-за этого девушка не могла носит лосины с низкой посадкой. Анна решилась на вторую косметическую операцию, которую сделала на днях. Бронзовая призерка Олимпиады показала видео из больничной палаты.
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