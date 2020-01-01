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Анна Ризатдинова перенесла две операции: Что случилось

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Гимнастка Анна Ризатдинова показала, как выглядит после хирургического вмешательства.
Анна Ризатдинова перенесла две операции: Что случилось
Анна Ризатдинова перенесла две операции: Что случилось
instagram.com/anna_rizatdinova

Знаменитая украинская гимнастка, которая в 2019 году стала финалисткой проекта “Танці з зірками“, Анна Ризатдинова ошеломила поклонников неожиданной новостью. Спортсменка призналась, что вынуждена была перенести вторую за год операцию.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 27-летняя звезда рассказала, что в 2020 году у нее диагностировали диастаз и пупочную грыжу. По словам Анны, такие проблемы со здоровьем у нее появились из-за того, что она не носила поддерживающий пояс во время беременности.

Летом Ризатдиновой сделали специальную операцию. Однако, после хирургического вмешательства на животе гимнастки осталась свисающая кожа, из-за этого девушка не могла носит лосины с низкой посадкой. Анна решилась на вторую косметическую операцию, которую сделала на днях. Бронзовая призерка Олимпиады показала видео из больничной палаты.

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

Анна Ризатдинова перенесла две операции
Анна Ризатдинова перенесла две операции
скриншот

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Теги: Анна Ризатдинова, диастаз, пупочная грыжа
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Источник: ivonа bigmir)net

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