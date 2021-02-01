Певица MamaRika показала в Сторис интерьер нового жилья.

Совсем недавно украинская певица MamaRika и ее муж, участник “Лиги смеха“ и капитан команды “Одесские мансы“, Сергей Середа сообщили поклонникам, что покидают столицу и переезжают в Одессу. В начале прошлой недели звездная пара перебралась в новое жилье. А вчера, 31 января, супруги похвастались перед фанами интерьером двухэтажного дома.

Читай также: Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года

Так, MamaRika провела экскурсию на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. 31-летняя артистка продемонстрировала пользователям Сети гардеробную, спальню, ванную, кухню и комнату для отдыха. Кроме того, звезда показала, что у ее гостей будет собственная спальня и ванная комната.

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе instagram.com/mamarika_official

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.