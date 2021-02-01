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MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе

Комментариев: 1
Певица MamaRika показала в Сторис интерьер нового жилья.
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official

Совсем недавно украинская певица MamaRika и ее муж, участник “Лиги смеха“ и капитан команды “Одесские мансы“, Сергей Середа сообщили поклонникам, что покидают столицу и переезжают в Одессу. В начале прошлой недели звездная пара перебралась в новое жилье. А вчера, 31 января, супруги похвастались перед фанами интерьером двухэтажного дома.

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Так, MamaRika провела экскурсию на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. 31-летняя артистка продемонстрировала пользователям Сети гардеробную, спальню, ванную, кухню и комнату для отдыха. Кроме того, звезда показала, что у ее гостей будет собственная спальня и ванная комната.

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official

MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
instagram.com/mamarika_official

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Теги: MamaRika, Сергей Середа
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.02.2021, 11:46
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