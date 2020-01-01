Что смотрят звезды: Елена Кравец поделилась подборкой любимых сериалов
Актриса и административный директор студии “Квартал 95“, звезда юмористических шоу “Вечерний квартал“ и “Женский квартал“, Елена Кравец поделилась с поклонниками подборкой любимых сериалов.
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На своей странице в Инстаграм 44-летняя телезвезда заявила, что подсела на Netflix и опубликовала список пяти понравившихся лент популярного стримингового сервиса.
“Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс... Так что если вдруг вы сейчас в поиске “что бы такого посмотреть“, то вот вам моя “пятерочка“. Тут и новинки, и классика, но все, как говорится, проверено на себе!))“, - обратилась к фанам Кравец.
ТОП-5 любимых сериалов Елены Кравец:
- 1. “Корона“
О реалиях жизни британской королевской династии. Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. Особенно удивительно себя чувствуешь от осознания того факта, что это история, которая пишется до сих пор....Обожаю такое.
- 2. “Headspace Guide to Meditation“
Это первый случай в моей практике: приложение для смартфона “снимает“ сериал! Похоже, это и есть будущее:) Вы наверняка слышали о “Headspace“ - приложении для медитаций. Так вот, они медитировали - медитировали и озарила их мысль светлая: снять легкое понятное видео про пользу и эффект медитации и рассказать о ней тем, кто ещё не там. В итоге имеем несколько серий, где с помощью инфографики, анимации и опираясь на весомые факты, самый активный популяризатор медитаций "Headspace" сделал ход конём, рассказав аудитории Netflix что к чему на ее же языке. Смотреть всем практикующим и сомневающимся - очень полезная штука)
- 3. Метод “Комински“
Уникальный мини-сериал, случайно найденный на просторах Netflix и пленивший меня на два сезона. Ироничный стариковский юмор, местами “чёрный“(обожаю!) Веселый возрастной сарказм и подтрунивание старых друзей не только друг над другом, но и над жизнью, смертью и «вот этим вот всем»! И знаете что? Оказывается, в 70 нас задевает то же, что и в 20! Пригласите родителей к экрану и енджой!)
- 4. “Большая маленькая ложь“
Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти. Даже описывать не буду. Просто начните и до встречи в конце последней серии:)
- 5. “Два Папы“
Это рассказ о вечном противостоянии двух взглядов на религию. Два священнослужителя – открытый ко всему новому аргентинец и консервативный немец ведут философские, но понятные в своей простоте и глубине дискуссии о боге, вере и жизни. Невозможно убедительные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, блестящий сценарий и остроумные диалоги! Маст, в общем.
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