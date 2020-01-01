Что смотрят звезды: Елена Кравец поделилась подборкой любимых сериалов

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец назвала ТОП-5 любимых сериалов.

Актриса и административный директор студии “Квартал 95“, звезда юмористических шоу “Вечерний квартал“ и “Женский квартал“, Елена Кравец поделилась с поклонниками подборкой любимых сериалов.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя телезвезда заявила, что подсела на Netflix и опубликовала список пяти понравившихся лент популярного стримингового сервиса.

“Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс... Так что если вдруг вы сейчас в поиске “что бы такого посмотреть“, то вот вам моя “пятерочка“. Тут и новинки, и классика, но все, как говорится, проверено на себе!))“, - обратилась к фанам Кравец.

ТОП-5 любимых сериалов Елены Кравец:

1. “Корона“

О реалиях жизни британской королевской династии. Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. Особенно удивительно себя чувствуешь от осознания того факта, что это история, которая пишется до сих пор....Обожаю такое.

2. “Headspace Guide to Meditation“

Это первый случай в моей практике: приложение для смартфона “снимает“ сериал! Похоже, это и есть будущее:) Вы наверняка слышали о “Headspace“ - приложении для медитаций. Так вот, они медитировали - медитировали и озарила их мысль светлая: снять легкое понятное видео про пользу и эффект медитации и рассказать о ней тем, кто ещё не там. В итоге имеем несколько серий, где с помощью инфографики, анимации и опираясь на весомые факты, самый активный популяризатор медитаций "Headspace" сделал ход конём, рассказав аудитории Netflix что к чему на ее же языке. Смотреть всем практикующим и сомневающимся - очень полезная штука)

3. Метод “Комински“

Уникальный мини-сериал, случайно найденный на просторах Netflix и пленивший меня на два сезона. Ироничный стариковский юмор, местами “чёрный“(обожаю!) Веселый возрастной сарказм и подтрунивание старых друзей не только друг над другом, но и над жизнью, смертью и «вот этим вот всем»! И знаете что? Оказывается, в 70 нас задевает то же, что и в 20! Пригласите родителей к экрану и енджой!)

4. “Большая маленькая ложь“

Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти. Даже описывать не буду. Просто начните и до встречи в конце последней серии:)

5. “Два Папы“

Это рассказ о вечном противостоянии двух взглядов на религию. Два священнослужителя – открытый ко всему новому аргентинец и консервативный немец ведут философские, но понятные в своей простоте и глубине дискуссии о боге, вере и жизни. Невозможно убедительные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, блестящий сценарий и остроумные диалоги! Маст, в общем.

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