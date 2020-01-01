Анна Курникова показала годовалую дочь от Энрике Иглесиаса

Звездная мама Анна Курникова запостила милое видео, где она с дочерью Мэри общается на русском языке.

В последнее время возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка и модель Анна Курникова редко постить новые кадры. Однако, звездная мамочка не забывает публично поздравлять в соцсетях с днем рождения своих троих детей.

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Так, в субботу, 30 января, младшей дочери Курниковой и Иглесиаса исполнился год. По случаю праздника Анна опубликовала в Инстаграм свежий снимок малышки Мэри, где она запечатлена на кровати в светлом платье и с бантиком на голове.

Анна Курникова показала годовалую дочь Мэри от Энрике Иглесиаса instagram.com/annakournikova

Позже в профиле экс-теннисистки появилось милое видео, где Анна и годовалая Мэри сидят недалеко от побережья океана и рассматривают лодки. При этом звездная мама разговаривает с дочерью на русском языке.

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