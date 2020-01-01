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Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала горячий кадр из архива 11-летней давности.
Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года
Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года
instagram.com/santadimopulos

Победительница четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“, экс-участница “ВИА Гры“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос показала подписчикам, как выглядела 11 лет назад.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя артистка запостила архивную черно-белую фотографию, где она запечатлена полностью голой под струями воды в душе. Санта смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.

В подписи к эффектному кадру Димопулос отметила, что на фото ей 22 года. Звезда позировала известному фотографу Саше Самсоновой, которая неоднократно работала с Кайли Дженнер.

Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года
Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года
instagram.com/santadimopulos

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: ivonа bigmir)net

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