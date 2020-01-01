Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала горячий кадр из архива 11-летней давности.

Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года instagram.com/santadimopulos

Победительница четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“, экс-участница “ВИА Гры“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос показала подписчикам, как выглядела 11 лет назад.

Читай также: “Хочу забыть и пересмотреть снова“: Анна Седокова назвала ТОП-3 любимых сериалов

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя артистка запостила архивную черно-белую фотографию, где она запечатлена полностью голой под струями воды в душе. Санта смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.

В подписи к эффектному кадру Димопулос отметила, что на фото ей 22 года. Звезда позировала известному фотографу Саше Самсоновой, которая неоднократно работала с Кайли Дженнер.

Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года instagram.com/santadimopulos

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.