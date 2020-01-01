Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о питании сына Романа и показала его новое фото.

Бронзовая призерка Олимпийских игр и финалистка известного проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова поделилась интересными фактами о своем сыне и показала его новую фотографию.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя звездная мама обнародовала снимок, где трехлетний Роман, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко, в клетчатой рубашке и темных джинсах позировал с обручем в руках. В описании к свежему кадру Анна призналась, что никогда не любила готовить, но на карантине решила освоить этот навык. Также гимнастка рассказала, какие продукты обожает ее сын.

“Он очень любит мясо, поэтому этот продукт всегда есть в нашем доме. Стараемся, конечно, приучить его и к овощам. Иногда бывают забавные ситуации: вечером уже готовимся ко сну, а Рома выдаёт: “Хочу сала“. И как ты откажешь маленькому мужчине в такой просьбе? От меня сыну передалась любовь к сладкому. Он может требовать много конфет, но я стараюсь прийти к компромиссу - сначала обед, а только потом кусочек шоколадки“, - поделилась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова показала, как подрос ее 3-летний сын от Онищенко instagram.com/anna_rizatdinova

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