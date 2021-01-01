Юлия Санина стала ведущей "Орла и Решки"

Юлия Санина проведет праздничный сезон тревел-шоу "Орел и Решка" на Новом канале.

Радостная новость для всех, кто с нетерпением ждет выхода праздничного сезона “Орел&Решка. 10 лет“ на Новом канале: к звездным ведущим Michelle Andrade, Алексею Завгороднему (Позитиву), Ивану Дорну и Александру Гудкову присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Читай также: Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева после трех лет романа

Несколько недель назад Юлия Санина заинтриговала поклонников постом о путешествии, в которое она впервые за 12 лет отправилась без мужа. Оказалось, тогда фронтвумен The Hardkiss снималась в новом сезоне “Орла&Решки“. А ее соведущим стал певец Alekseev.

- Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой? Уже этой весной на Новом канале, - написала она.

Отказаться от возможности стать ведущей самого популярного украинского тревел-шоу у девушки даже мысли не было.

- Я являюсь поклонницей “Орла&Решки“ много лет, знаю многих ведущих — мы дружим. Эта передача уже стала для меня родной! - эксклюзивно рассказала Юлия Новому каналу. — Когда хочу поехать в новый город, первым делом смотрю выпуск “Орла&Решки“, чтобы узнать какие-то нюансы и цены. Так что первое, что я спросила, когда меня пригласили на съемки: “Это на сезон или разовая акция?“ Если бы пригласили на весь сезон, я бы согласилась, хотя это и колоссальный труд.

Смотрите всей семьей премьеру сезона “Орел&Решка. 10 лет“ в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.