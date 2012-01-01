Мэттью Макконахи трогательно поздравил жену-модель с 39-летием
Знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Мэттью Макконахи, который в 2014 году получил “Оскар“ за роль в драме “Далласский клуб покупателей“, сообщил о важном событии в его жизни. 28 января 39 лет назад родилась его супруга, бразильская модель Камила Алвес.
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По случаю дня рождения любимой 51-летний артист опубликовал милое совместное фото с именинницей. На черно-белом кадре Мэттью и Камила трогательно обнимались и улыбались друг другу на фоне новогодних гирлянд.
“Спасибо, что ты родилась“, - подписал кадр Макконахи.
Отметим, что Мэттью и Камила сыграли свадьбу в 2012 году после 5 лет отношений. У звездных супругов есть двое сыновей, 12-летний Леви и 8-летний Ливингстон, а также 10-летняя дочь Вида.
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