Пышногрудая модель Деми Роуз взбудоражила Сеть откровенными фото.

Деми Роуз показала, как загорает голой на Ибице instagram.com/demirose

Британская модель Деми Роуз продолжает радовать поклонников очень откровенными кадрами. На этот раз 25-летняя красотка взбудоражила Сеть обнаженными фотографиями с отдыха на острове Ибица.

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Так, на своей странице в Инстаграм девушка обнародовала два снимка, где запечатлена полностью голой. Деми показала, как загорает на зеленой лужайке. Она позировала на белой простыне с книжкой в руках, демонстрируя на камеру сексуальные формы.

“Я хочу всегда оставаться такой. Жить спокойно в уголке блаженства... 🌼“, - подписала горячие фото модель.

Деми Роуз показала, как загорает голой на Ибице instagram.com/demirose

Деми Роуз показала, как загорает голой на Ибице instagram.com/demirose

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