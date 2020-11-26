Спустя 40 лет: Мэттью Макконахи узнал, что мать скрывала от него долгие годы

Американский актер Мэттью Макконахи узнал, что мать скрывала от него на протяжении 40 лет.

Мэттью Макконахи узнал, что мать скрывала от него долгие годы gettyimages.com

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Оскароносный актер Мэттью Макконахи в эфире программы The One Show рассказал, что на протяжении всей жизни он думал, что является «Маленьким мистером Техас». Однако только в 2018 году, работая над автобиографичными «Зелеными огнями», знаменитость узнал, что не получал этот титул.

В детстве Мэттью участвовал в конкурсе красоты. Мама говорила, что он победитель и повесила на кухне его фото с кубком. На кадре запечатлен момент, когда мальчишке выносят награду:

«Каждый день я приходил на завтрак, и она говорила: „Посмотри на себя, ты маленький мистер Техас, Мэттью“», — вспомнил артист.

Спустя много лет Макконахи снова наткнулся на эту фотографию и разглядел надпись на кубке. Там было сказано, что актер получил второе место в конкурсе:

«Все эти годы, с 1977 года, я рос, считая себя маленьким мистером Техасом. Мама рассказала мне неправду», — был удивлен Мэттью.

Мэттью Макконахи с женой gettyimages.com

Когда звезда рассказал об этом маме, то она сказала, что не считает его проигравшим. По ее мнению, секрет победы соперника крылся под состоятельностью родителей, которые, скорее всего, поспособствовали первому месту их сына. Это звездная мама поняла по дорогу костюму, в который был одет мальчишка.

Макконахи поблагодарил маму за то, что она так поступила, ведь осознание того, что он лучший, помогло ему в жизни:

«Где бы я был? Была бы у меня такая же жизнь, как сейчас, если бы я рос, думая, что занял второе место?» — гадает актер.

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