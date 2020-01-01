Певица MamaRika высказалась о погоде в Одессе.

"Днем позже и мы бы ночевали на трассе": MamaRika о переезде в Одессу instagram.com/mamarika_official

В понедельник, 18 января, звездные супруги, актеры юмористического ситкома “Однажды в Одессе“, певица MamaRika и шоумен Сергей Середа объявили о том, что решили переехать из Киева в другой город. Позже пара рассекретила, что поселится в Одессе.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя MamaRika призналась, что если бы она и Сергей выехали из столицы на день позже, то им бы пришлось ночевать на дороге. Ведь из-за сильного снегопада и гололедицы 28 января полиция перекрыла трассу Киев-Одесса.

“Одеса, зустрічай! Очікування - реальність😂(свайп👉🏾) Ми тупо по коліно в снігу і льодах, і це ще нам пощастило встигнути заїхати в місто. Днем пізніше - і ми б ночували на трасі у фурі з речами🙈“, - написала певица.

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