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Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками роскошным снимком.

Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни
Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в голубом пышном платье, которое придает образу легкости. Артистка предстала с распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Под публикацией Ксения рассказала фолловерам о самореализации:

«Небольшой чек лист того, что нужно делать, чтобы найти себя и своё дело жизни.
- пробуйте новое
- будьте честными с собой
- мечтайте смелее
- действуйте, потом разберётесь
- хвалите себя
- удовлетворите свои базовые потребности
- постоянно учитесь
- не бойтесь ошибок
-ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!»

Поклонники восхитились красотой Ксении Мишиной, и поблагодарили за ценные советы в комментариях:

«❤️Дуже гарна, просто неймовірна! 💚»

«Наша невероятно шикарная!😍»

«Красивая, умная, интеллигентная девушка!»

«Вот это Саше повезло».

«Какая шикарная дама❤️».

«Така мудра і прекрасна😍✨Дякую, що Ви є 🙏Обожнюю❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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