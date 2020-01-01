Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в голубом пышном платье, которое придает образу легкости. Артистка предстала с распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.
Под публикацией Ксения рассказала фолловерам о самореализации:
«Небольшой чек лист того, что нужно делать, чтобы найти себя и своё дело жизни.
- пробуйте новое
- будьте честными с собой
- мечтайте смелее
- действуйте, потом разберётесь
- хвалите себя
- удовлетворите свои базовые потребности
- постоянно учитесь
- не бойтесь ошибок
-ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!»
Поклонники восхитились красотой Ксении Мишиной, и поблагодарили за ценные советы в комментариях:
«❤️Дуже гарна, просто неймовірна! 💚»
«Наша невероятно шикарная!😍»
«Красивая, умная, интеллигентная девушка!»
«Вот это Саше повезло».
«Какая шикарная дама❤️».
«Така мудра і прекрасна😍✨Дякую, що Ви є 🙏Обожнюю❤️».
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