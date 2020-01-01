Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками роскошным снимком.

Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в голубом пышном платье, которое придает образу легкости. Артистка предстала с распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Под публикацией Ксения рассказала фолловерам о самореализации:

«Небольшой чек лист того, что нужно делать, чтобы найти себя и своё дело жизни.

- пробуйте новое

- будьте честными с собой

- мечтайте смелее

- действуйте, потом разберётесь

- хвалите себя

- удовлетворите свои базовые потребности

- постоянно учитесь

- не бойтесь ошибок

-ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!»

Поклонники восхитились красотой Ксении Мишиной, и поблагодарили за ценные советы в комментариях:

«❤️Дуже гарна, просто неймовірна! 💚» «Наша невероятно шикарная!😍» «Красивая, умная, интеллигентная девушка!» «Вот это Саше повезло». «Какая шикарная дама❤️». «Така мудра і прекрасна😍✨Дякую, що Ви є 🙏Обожнюю❤️».

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