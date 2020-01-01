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«Просто огонь!»: похудевшая Регина Тодоренко показала, как катается на серфе

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео с отдыха.

Похудевшая Регина Тодоренко показала, как катается на серфе
Похудевшая Регина Тодоренко показала, как катается на серфе
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в слитном купальнике, с собранными волосами. Артистка ловко встала на доску и показала отличный результат, держа равновесие на серфе. Во время семейного отдыха на Бали, Регина старается активно проводить время, занимаясь серфингом.

Под публикацией Тодоренко призналась, что это ее любимый водный вид спорта:

«Я люблю тебя, #surfing ❤️Как жаль, что мы встречаемся так редко».

Поклонники восхитились умениями Регины Тодоренко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Регина, вы очень смелая».

«Просто огонь!»

«Красотка».

«Невероятно».

«Супер!»

«Очень классно, Регина».

«Как хорошо стоишь на доске. Класс. Молодец!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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