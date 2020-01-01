Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Сочная такая»: Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике
Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Никто не ожидал: Санта Димопулос рассказала, что у нее был секс на пляже

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в бежевом слитном купальнике с черными вставками. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив стройные ножки. Эффектный образ Леся дополнила распущенными волосами, которые закинула на одну сторону, и массивными серьгами.

Никитюк запечатлела себя на фоне океана и пальм, дерзко глядя в камеру. Девушка, как и большинство звезд шоу-бизнеса отправилась на Мальдивы, чтобы насладиться райским отдыхом. Правда, кто составил компанию завидной холостячке, остается тайной.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Никитюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарные ноги, Леся».

«Красавица!!»

«Модель 🔥».

«Сочная такая».

«Невероятнаяяя💕💕🔥🔥».

«Яка гарна😍! Як завжди!!»

«Ох, какой взгляд».

«Сексуальная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Леся Никитюк 2020, Леся Никитюк телеведущая, Леся Никитюк фото, Леся Никитюк инстаграм, Леся Никитюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь