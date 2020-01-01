«Сочная такая»: Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в бежевом слитном купальнике с черными вставками. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив стройные ножки. Эффектный образ Леся дополнила распущенными волосами, которые закинула на одну сторону, и массивными серьгами.
Никитюк запечатлела себя на фоне океана и пальм, дерзко глядя в камеру. Девушка, как и большинство звезд шоу-бизнеса отправилась на Мальдивы, чтобы насладиться райским отдыхом. Правда, кто составил компанию завидной холостячке, остается тайной.
Поклонники восхитились роскошной фигурой Никитюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарные ноги, Леся».
«Красавица!!»
«Модель 🔥».
«Сочная такая».
«Невероятнаяяя💕💕🔥🔥».
«Яка гарна😍! Як завжди!!»
«Ох, какой взгляд».
«Сексуальная».
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