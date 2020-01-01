«Сочная такая»: Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в бежевом слитном купальнике с черными вставками. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив стройные ножки. Эффектный образ Леся дополнила распущенными волосами, которые закинула на одну сторону, и массивными серьгами.

Никитюк запечатлела себя на фоне океана и пальм, дерзко глядя в камеру. Девушка, как и большинство звезд шоу-бизнеса отправилась на Мальдивы, чтобы насладиться райским отдыхом. Правда, кто составил компанию завидной холостячке, остается тайной.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Никитюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарные ноги, Леся». «Красавица!!» «Модель 🔥». «Сочная такая». «Невероятнаяяя💕💕🔥🔥». «Яка гарна😍! Як завжди!!» «Ох, какой взгляд». «Сексуальная».

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