«Ух, секси!»: бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом

Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом instagram.com/uzelkova.marina/

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость запечатлена в черном шелковом костюме, сидя на полу. Домашний наряд состоит из рубашки и штанишек. Эффектный образ Марина дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и искренней улыбкой.

Под публикацией Марина рассказала о своих предпочтениях в одежде:

«🔹️Я предпочитаю абсолютно разную одежду. В моем гардеробе есть как классика, так и спортивная одежда.

🔹️Повседневная одежда — это кэжуал. Мне нравятся платья, юбки и шик. 🔹️Люблю светлые цвета. Когда надеваю голубой, часто слышу комплименты в своей адрес. 🔹За трендами не слежу. 🔹️Шопинг люблю и к массмаркету отношусь прекрасно».

Поклонники восхитились внешним видом Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

“Ах! Какая женщина!“ “Вы очень красивая“. “Прекрасная“. “Марина, восхищаюсь вашей женственностью и естественной красотой 😍😍😍“. “Ух, секси“. “Как всегда загадочная“.

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