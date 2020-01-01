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«Ух, секси!»: бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом
Бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом
instagram.com/uzelkova.marina/

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость запечатлена в черном шелковом костюме, сидя на полу. Домашний наряд состоит из рубашки и штанишек. Эффектный образ Марина дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и искренней улыбкой.

Под публикацией Марина рассказала о своих предпочтениях в одежде:

«🔹️Я предпочитаю абсолютно разную одежду. В моем гардеробе есть как классика, так и спортивная одежда.
🔹️Повседневная одежда — это кэжуал. Мне нравятся платья, юбки и шик. 

🔹️Люблю светлые цвета. Когда надеваю голубой, часто слышу комплименты в своей адрес.

🔹За трендами не слежу.

🔹️Шопинг люблю и к массмаркету отношусь прекрасно».

Поклонники восхитились внешним видом Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

“Ах! Какая женщина!“

“Вы очень красивая“.

“Прекрасная“.

“Марина, восхищаюсь вашей женственностью и естественной красотой 😍😍😍“.

“Ух, секси“.

“Как всегда загадочная“.

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Источник: ivonа bigmir)net

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