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Ольга Фреймут рассказала, какие книги сформировали ее личность

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Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками полезной информацией.

Ольга Фреймут рассказала, какие книги сформировали ее личность
Ольга Фреймут рассказала, какие книги сформировали ее личность
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в салоне самолета, сидя за столиком с десертами и кофе. Звезда предстала в черной кофте, солнцезащитных очках и с собранными волосами.

Под публикацией Ольга порекомендовала фолловерам книги, которые сыграли важную роль в ее жизни:

«💙 Айн Ренд «Джерело» - про силу професіоналізму, користь егоїзму і мистецтво бути вийнятковим.

💚Oprah Winfrey “What I Know for Sure” - про покликання і символічне значення дрібниць, про те, як збагнути свою місію і незрадливо діяти своїм шляхом.

💚Грег МакКеон «Есенціалізм» - для миттєвої хімчистки життя і правильного розподілу пріоритетів.

💜Катехизм - книга мудрості і сили; вчить шукати суть між рядками та символічному мисленню.

💜Симона де Бовуар «Ошукана жінка» - про привілеї бути жінкою, її красу та силу у будь-яких станах - від відчаю до звитяг».

Поклонники поблагодарили Фреймут за полезный пост, и выразили свое восхищение в комментариях:

«Невероятная!»

«Спасибо, круто!»

«Уважаю Ольгу за все».

«Восхищаюсь вами».

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Источник: ivonа bigmir)net

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