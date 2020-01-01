Ольга Фреймут рассказала, какие книги сформировали ее личность
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в салоне самолета, сидя за столиком с десертами и кофе. Звезда предстала в черной кофте, солнцезащитных очках и с собранными волосами.
Под публикацией Ольга порекомендовала фолловерам книги, которые сыграли важную роль в ее жизни:
«💙 Айн Ренд «Джерело» - про силу професіоналізму, користь егоїзму і мистецтво бути вийнятковим.
💚Oprah Winfrey “What I Know for Sure” - про покликання і символічне значення дрібниць, про те, як збагнути свою місію і незрадливо діяти своїм шляхом.
💚Грег МакКеон «Есенціалізм» - для миттєвої хімчистки життя і правильного розподілу пріоритетів.
💜Катехизм - книга мудрості і сили; вчить шукати суть між рядками та символічному мисленню.
💜Симона де Бовуар «Ошукана жінка» - про привілеї бути жінкою, її красу та силу у будь-яких станах - від відчаю до звитяг».
Поклонники поблагодарили Фреймут за полезный пост, и выразили свое восхищение в комментариях:
«Невероятная!»
«Спасибо, круто!»
«Уважаю Ольгу за все».
«Восхищаюсь вами».
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