Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками полезной информацией.

Ольга Фреймут рассказала, какие книги сформировали ее личность instagram.com/freimutolia

Читай также: Жена Влада Ямы восхитила фанатов шикарной фигурой

Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в салоне самолета, сидя за столиком с десертами и кофе. Звезда предстала в черной кофте, солнцезащитных очках и с собранными волосами.

Под публикацией Ольга порекомендовала фолловерам книги, которые сыграли важную роль в ее жизни:

«💙 Айн Ренд «Джерело» - про силу професіоналізму, користь егоїзму і мистецтво бути вийнятковим. 💚Oprah Winfrey “What I Know for Sure” - про покликання і символічне значення дрібниць, про те, як збагнути свою місію і незрадливо діяти своїм шляхом. 💚Грег МакКеон «Есенціалізм» - для миттєвої хімчистки життя і правильного розподілу пріоритетів.



💜Катехизм - книга мудрості і сили; вчить шукати суть між рядками та символічному мисленню. 💜Симона де Бовуар «Ошукана жінка» - про привілеї бути жінкою, її красу та силу у будь-яких станах - від відчаю до звитяг».

Поклонники поблагодарили Фреймут за полезный пост, и выразили свое восхищение в комментариях:

«Невероятная!» «Спасибо, круто!» «Уважаю Ольгу за все». «Восхищаюсь вами».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: