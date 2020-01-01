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В одном свитере: Вера Брежнева показала обнаженные стройные ножки

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Вера Брежнева показала обнаженные стройные ножки
Вера Брежнева показала обнаженные стройные ножки
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в удлиненном белом свитере, который обнажает ее стройные ножки. Стильный образ артистка дополнила грубыми черными ботинками, солнцезащитными очками и высоким пучком на голове.

Под публикацией Вера призналась, что умеет не только плодотворно работать, но и отдыхать, не думая о обязанностях:

«Моя сила в этом.
В балансе.
Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце и сосуд снова наполняется».

Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Красотка 💙💙💙💙💙💙».

«Как мило и как стильно ❤️🔥🔥».

«Вы такая красивая ❤️».

«Ну это же просто Вау!»

«Сногсшибательна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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