В одном свитере: Вера Брежнева показала обнаженные стройные ножки

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Вера Брежнева показала обнаженные стройные ножки instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в удлиненном белом свитере, который обнажает ее стройные ножки. Стильный образ артистка дополнила грубыми черными ботинками, солнцезащитными очками и высоким пучком на голове.

Под публикацией Вера призналась, что умеет не только плодотворно работать, но и отдыхать, не думая о обязанностях:

«Моя сила в этом.

В балансе.

Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце и сосуд снова наполняется».

Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Красотка 💙💙💙💙💙💙». «Как мило и как стильно ❤️🔥🔥». «Вы такая красивая ❤️». «Ну это же просто Вау!» «Сногсшибательна».

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