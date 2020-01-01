Жена Влада Ямы восхитила фанатов шикарной фигурой
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в топе, черных лосинах и ярко-зеленых кроссовках. Стильный образ звезда дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. Обтягивающий наряд Лилианы подчеркнул ее длинные ножки, тонкую талию и упругие ягодицы. Девушка решила запечатлеть себя на фоне пальм, продемонстрировав свою спортивную фигуру.
Под публикацией Лилиана написала, как они проводит время в Америке:
«Очень насыщенная жизнь, хочется всё успеть.💪🏼 Планов - миллион, 🙆♀️есть хорошая ♥️ машина и хотим покататься по Америке.🚗 Январь - самый холодный месяц в году и сейчас с каждым днём становится всё жарче, это очень чувствуется».
Поклонники восхитились внешним видом Лилианы Ямы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«🔥Вау😍».
«Как красиво! Шикарная!»
«Вы такая красивая, хорошего вам отдыха😍😍😍».
«Вы супер!»
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