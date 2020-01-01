Примерная мама: Слава Каминская поделилась милым снимком с детьми

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейным снимком.

Слава Каминская поделилась милым снимком с детьми instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в компании своих детей: сына Леонарда и дочери Лауры. В то время, как девочка выглядит довольно уставшей, ее брат развлекается, показывая язык в камеру. А звездная мама сохраняет спокойствие, демонстрируя свою естественную красоту, ведь на ее лице нет ни капли косметики.

Под публикацией Слава призналась, что фото сделано в аэропорту, ведь они решили отправиться на отдых. Артистка предложила фолловерам отгадать какую страну она выбрала для семейного путешествия.

Однако интригу сохранить не вышло, ведь миллионную аудиторию Каминской можно встретить где угодно, даже в аэропорту. Так одна из подписчиц рассказала, что летит сейчас на одном рейсе со звездой, который направляется на Мальдивы.

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