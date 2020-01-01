В майке на голое тело: Светлана Лобода засветила пышную грудь

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода засветила пышную грудь instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черной майке на тонких бретельках, которую надела на голое тело. Обтягивающая маечка подчеркнула пышный бюст артистки. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами, которые уложила на одну сторону, выразительным макияжем с акцентом на глаза и массивным украшением на шее.

Под публикацией Светлана сравнила себя с птицей, и намекнула на то, что верит только в свои силы:

«Птица , сидящая на дереве, не боится , что ветка сломается , потому что верит не в ветку - а в свои крылья 🕊

взмахнула и улетела...

с тобой🐺».

Поклонники восхитились сексуальностью Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Секси!!!😍😍😍❤️» «Лободуся, вы БОГИНЯ❤️». «Вы наша самая главная птичка, которая стимулирует и даёт надежду 🙏🕊❤️». «Ты моя радость💋♥️♥️♥️». «Вот это красота!» «Красотка волшебная».

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