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В майке на голое тело: Светлана Лобода засветила пышную грудь

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода засветила пышную грудь
Светлана Лобода засветила пышную грудь
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черной майке на тонких бретельках, которую надела на голое тело. Обтягивающая маечка подчеркнула пышный бюст артистки. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами, которые уложила на одну сторону, выразительным макияжем с акцентом на глаза и массивным украшением на шее.

Под публикацией Светлана сравнила себя с птицей, и намекнула на то, что верит только в свои силы:

«Птица , сидящая на дереве, не боится , что ветка сломается , потому что верит не в ветку - а в свои крылья 🕊
взмахнула и улетела...
с тобой🐺».

Поклонники восхитились сексуальностью Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Секси!!!😍😍😍❤️»

«Лободуся, вы БОГИНЯ❤️».

«Вы наша самая главная птичка, которая стимулирует и даёт надежду 🙏🕊❤️».

«Ты моя радость💋♥️♥️♥️».

«Вот это красота!»

«Красотка волшебная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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