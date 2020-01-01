«Пожар»: Леся Никитюк похвасталась сочной фигурой в бикини
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует на фоне океана в раздельном купальнике и соломенной шляпе. Пляжный наряд обнажает стройное тело артистки, подчеркивая тонкую талию и длинные ножки.
Под публикацией Леся пожаловалась на дорогостоящий отдых на Мальдивах:
«Никогда не побывать на Мальдивах-преступление!!!
Пахать , полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине- тупость...
P.s.Что же делать? Собственники бизнеса 2.0 ???😆»
Поклонники восхитились шикарной фигурой Никитюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Куда Вы прятали такие ноги?!!!🔥😮🙌»
«А Леся-то Пожар!»
«Красотка!»
«Горячая девочка».
«Фигурка огонь».
«Лесюня богиня!»
«Какие шикарные ноги».
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