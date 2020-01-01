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«Пожар»: Леся Никитюк похвасталась сочной фигурой в бикини

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк похвасталась сочной фигурой в бикини
Леся Никитюк похвасталась сочной фигурой в бикини
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует на фоне океана в раздельном купальнике и соломенной шляпе. Пляжный наряд обнажает стройное тело артистки, подчеркивая тонкую талию и длинные ножки.

Под публикацией Леся пожаловалась на дорогостоящий отдых на Мальдивах:

«Никогда не побывать на Мальдивах-преступление!!!
Пахать , полететь на Мальдивы и потом год сидеть на мивине- тупость...
P.s.Что же делать? Собственники бизнеса 2.0 ???😆»

Поклонники восхитились шикарной фигурой Никитюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Куда Вы прятали такие ноги?!!!🔥😮🙌»

«А Леся-то Пожар!»

«Красотка!»

«Горячая девочка».

«Фигурка огонь».

«Лесюня богиня!»

«Какие шикарные ноги».

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Источник: ivonа bigmir)net

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