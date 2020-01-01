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Бывшая жена Узелкова поделилась странным снимком с дочерью

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками семейным снимком.

Бывшая жена Узелкова поделилась странным снимком с дочерью
Бывшая жена Узелкова поделилась странным снимком с дочерью
instagram.com/uzelkova.marina/

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость запечатлена в белой рубашке, в то время как ее дочь Оливия висит головой вниз, потому Марина держит ее за ноги. Девочка нарядилась так же, как и звездная мама, и судя по счастливым лицам, такие развлечения им по душе.

Под публикацией Марина рассказала, как обрести фигуру мечты:

«Если мы сильно забиваем желудок, плохо себя чувствуем, появляется усталость. Очень многие люди кушают один раз в день вечером и очень поправляются.⠀
❗Почему?
Потому ночью должен быть сон, а не переработка пищи. Поэтому и завтракать не хочется на следующий день. Также многие еду сразу запивают чаем с печеньем. Нельзя так. Это не будет так вредно, если съесть через час или полтора. Обязательно нужна пауза».

Поклонники поблагодарили Боржемскую за полезные советы, и признались, что она является их главным мотиватором и примером.

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Источник: ivonа bigmir)net

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