Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Анна Седокова приспустила рубашку и показала пышную грудь instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в белой рубашке, которая спала с одного плеча и оголила ее пышный бюст в купальнике. Пляжный образ артистка дополнила солнцезащитными очками и собранными волосами. Звезда запечатлела себя на фоне пальм, продемонстрировав естественную красоту, без намека на использование косметики.

Под публикацией Анна затронула важную тему, посоветовав фолловерам получить финансовое образование, чтобы правильно планировать свой бизнес. По словам Седоковой, ее незнание однажды сыграло с ней злую шутку, когда она подписала контракт на 5 лет на невыгодных для нее условиях. Теперь девушка работает в команде со специалистами из юридической отрасли, чтобы не попадать в подобные ловушки. А фанатам рекомендует планировать свое будущее:

«Можно начать с малого. Попробуйте распланировать по часам ваш завтрашний день. Включая конкретные задачи, которые вы будете решать даже на работе. А не просто работу работать».

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